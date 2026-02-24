Haberler

İşçinin yüksek gerilim hattına kapılıp öldüğü olaya ilişkin 2 gözaltı

İşçinin yüksek gerilim hattına kapılıp öldüğü olaya ilişkin 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaynak yaparken yüksek gerilim hattına kapılan İbrahim Taşdelen'in hayatını kaybetmesi üzerine işveren ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan İbrahim Taşdelen'in (20) hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işveren İ.Ç (58) ile iş yeri sahibi İ.S. (51), gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00'de Alaşehir-Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Taşdelen binanın çatı katında kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaştı. Başı akıma kapıma kapılan Taşdelen, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BUGÜN TORPAĞA VERİLECEK

Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taşdelen'in cenazesii bugün ikindi vakti Alaşehir ilçesi Hacıaliler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Diğer yandan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Taşdelen'in patronu İ.Ç. (58) ile iş yeri sahibi İ.S. (51), gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

"Bir canın bedeli bu mu?" diyen anneden beklenmedik hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Fenerbahçe maçı sonrası söyledikleri görülmemiş cinsten
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Fenerbahçe maçı sonrası söyledikleri görülmemiş cinsten
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kutuplar değil Karadeniz! Kar evleri yuttu

Kutuplar değil Karadeniz! Kar evleri yuttu