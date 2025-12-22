Haberler

Manisa'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ahmetli Mahallesi'ndeki Ahmet Yeşil'e ait iki katlı müstakil evde, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yangını 1 saatlik çalışma sonucunda söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title