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Manisa'da Sultaniye Üzüm Hasadı Sergilerde Renk Cümbüşü Oluşturdu

Manisa'da Sultaniye Üzüm Hasadı Sergilerde Renk Cümbüşü Oluşturdu
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Manisa'da dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadı sürerken, kurutmalık üzümler İzmir-İstanbul kara yolunun kenarındaki sergilere seriliyor. Yeşil üzümlerin güneş altında kahverengiye dönüşmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü dronla görüntülendi. Kurutulan üzümler, başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere dünya pazarına ihraç ediliyor.

MANİSA'da dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadı sürerken, bağlardan toplanan kurutmalık üzümler İzmir- İstanbul kara yolunun Manisa bölümünün her iki yanında bulunan sergi alanlarına seriliyor. Yeşil üzüm salkımlarının güneş altında gün geçtikçe kahverengiye dönmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadı, sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçilerle devam ediyor. Salkımlar tek tek kesilerek sepetlere doldurulurken, kurutmalık olarak ayrılan üzümler traktörlerle sergi alanlarına taşınıyor. Hasat edilen kurutmalık üzümler, İzmir-İstanbul kara yolunun Manisa bölümünün her iki yanında bulunan sergi alanlarına getiriliyor. Burada sergilere serilen üzümler, üreticilerin tercihine göre bandırma yöntemiyle veya doğal yollarla kurumaya bırakılıyor. Güneş altında kurumaya bırakılan üzümler, yaklaşık bir hafta boyunca sergilerde bekletiliyor. Yeşil renkte serilen üzümlerin gün geçtikçe koyu kahverengiye dönüşmesiyle kara yolunun iki yanında renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Hasat ve kurutma sezonunun başlamasıyla birlikte Gediz Ovası'ndaki bağlarda yoğunluk yaşanırken, İzmir-İstanbul kara yolu kenarındaki üzüm sergileri de dronla havadan görüntülendi. Yol boyunca uzanan sergiler ve güneş altında kurumaya bırakılan üzümler, ovada görsel bir şölen oluşturdu. Kurutma işleminin tamamlanmasının ardından üzümler tesislerde işlenerek başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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