Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 36 yaşındaki Ü.K. gözaltına alındı. Evinde sentetik uyuşturucu, esrar ve silah bulunan şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ü.K'nin (36) ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Yenice Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu, 5,86 gram esrar, 51 sentetik ecza, 25 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi. Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
