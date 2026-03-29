Manisa'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu Girelli Mahallesi mevkisinde meyanda geldi. İddiaya göre, Alaşehir'den Kiraz yönüne giden M.Ş. (19) yönetimindeki 20 ABK 266 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. (30) idaresindeki 64 ET 202 plakalı canlı hayvan taşıyan TIR ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan S.K. (19) yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi ile Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

