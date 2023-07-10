Sulama kanalında boğulma ihbarına giden ekipler, sudan vitrin mankeni çıkarttı

Manisa'da vatandaşlar sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarında bulundu. Hemen harekete ekipler çalışma sonucunda sudan vitrin mankeni çıkardı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Akpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti. İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.