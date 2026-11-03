Manisa'da Sıfır Atık Çalıştayı'nda geri dönüşüm oranı yüzde 37 olarak açıklandı

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Manisa'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların etkin yönetimi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında düzenlenen program, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Merkez Muradiye Kampüsü Öğrenci Merkezi Personel Yemekhanesi'nde yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Sıfır Atık Projesi'nin israfla mücadele, sürdürülebilir üretim, temiz hava, su ve toprak demek olduğunu ifade etti.

Kılınç, sıfır atık çabası sonucunda 2017'de yüzde 13 olan geri dönüşüme kazandırılan çöp oranının 2025 itibarıyla yüzde 37'ye çıktığını kaydederek, "2035 yılı hedefimiz yüzde 60'lar civarında. Bunu aşamalı olarak yukarılara çıkarma gayretinde ve hedefinde olacağız." dedi.

Sıfır Atık'ın yalnızca atıkların geri dönüşüme kazandırılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kılınç, atık oluşumunun önlenmesi, tüketimin azaltılması, yeniden kullanım imkanlarının geliştirilmesi ve ortaya çıkan atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kılınç, atık yönetiminin doğal kaynakların korunmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladığını vurgulayarak, "Sıfır Atık bir proje olarak başladı ama bir yaşam tarzına dönüştürmemiz lazım. Kurum, özel sektör, kamu ayırmaksızın herkesin Sıfır Atık'ı bir yaşam biçimi haline getirmesi lazım. Bu çalıştaylar buna da hizmet edecek, bilinç uyanmasına da vesile olacak." diye konuştu.

Programda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar 15 tematik masada Manisa'nın atık yönetimi ve sıfır atık konusundaki sorunları ile çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA