Manisa'da Tekeller Çayı taştı: 20 kırsal mahalle su altında kaldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonucunda Tekellers Çayı taştı. 20 kırsal mahalleyi şehir merkezine bağlayan Tekeliler Köprüsü su altında kaldı. Yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Manisa'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehzadeler'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Tekeller Çayı taştı. Taşkın nedeniyle 20 kırsal mahalleyi şehir merkezine bağlayan Tekeliler Köprüsü ile etrafındaki üzüm bağları, su altında kaldı. Bölgedeki asfalt yolun yaklaşık 300 metrelik bölümünde yer yer 30 santimetreye ulaşan su birikintisi oluştu.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yağışın zaman zaman etkisini azaltması ve su seviyesinin düşmesi ile yalnızca yüksek araçların kontrollü şekilde geçişine izin verildi. Yetkililer, özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde köprünün kullanılmaması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.