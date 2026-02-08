Haberler

Manisa'da Gediz Nehri taştı: Baba ve 4 çocuğu itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanak sonucu Gediz Nehri taştı ve bir bağ evinde mahsur kalan Suriye uyruklu baba ile 4 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, su birikintilerini aşarak çocukları sırtlarında taşıyarak güvenli bir bölgeye ulaştırdı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sağanak nedeniyle Gediz Nehri'nin taşması sonucu bir bağ evinde mahsur kalan baba ve 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Gediz Nehri taştı. Çevredeki tarım arazileri ile bağ evlerini su bastı. Spil Mahallesi yakınlarından geçen Manisa-İzmir çevre yolunun ova kesimindeki bir bağ evinde konaklayan Suriye uyruklu baba ve 4 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun yüksekliği nedeniyle araçların ilerleyemediği alanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kontrollü bir şekilde eve ulaştı.

ÇOCUKLARI SIRTLARINDA TAŞIDILAR

İtfaiye personeli, baba ile 4 çocuğunu güvenli bölgeye taşımak için seferber oldu. Ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki su birikintilerini aşıp, çocukları sırtlarında taşıyarak tahliye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
