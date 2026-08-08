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Turgutlu'da Palet Fabrikasında Yangın

Turgutlu'da Palet Fabrikasında Yangın
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir palet üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor, soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde palet üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzeri Koşukırı Mevkii'nde bulunan bir palet üretim fabrikasında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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