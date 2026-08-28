Turgutlu'da fabrika yangını kontrol altında
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda başlayan ve fabrikaya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda başlayan ve fabrikaya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Selvilitepe Mahallesi Erbiller Sanayi Sitesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yakınındaki fabrikaya sıçrayan alevlere, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Yangında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.