Manisa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.