Haberler

Manisa'da Orman Yangınları Sonrası Yeniden Ağaçlandırma Çalışmaları Başladı

Manisa'da Orman Yangınları Sonrası Yeniden Ağaçlandırma Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da yangın sezonunda alevlerle mücadele eden orman işçileri, yanan alanların rehabilitasyonu için yoğun bir çalışma yürütüyor. 255 hektarlık bölgede fidan dikim ve tohumlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Manisa'da, yangın sezonunda alevlerle mücadele eden orman işçileri, bu kez "yeşil vatan"ı eski haline kavuşturmak için sahada yoğun çalışma yürütüyor.

İl genelinde bu yıl çıkan çok sayıda orman yangınında yüzlerce hektar alan alevlerden etkilendi. Doğanın yavaş yavaş kendini yenilemeye başlamasıyla ormancılar da yanan bölgelerde hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

Yangın sezonunda sadece bulundukları şehirde değil ülke genelindeki mücadelede yer alan ekipler, şimdi de fidan dikimi ve tohum ekimi için yoğun mesai içerisinde.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgelerden biri de temmuz ayındaki yangında büyük zarar gören Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınındaki 255 hektarlık alan oldu. Orman işçileri, öncelikle alandaki tahribatı belirledi. Yanmış ve tomruk olarak değerlendirilebilecek ağaçlar kesilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Temizlik çalışmasının ardından yanan sahalar iş makineleriyle yeniden düzenlenerek çalışılabilir hale getirildi.

Fidan dikilecek noktalar tek tek belirlenirken, arazi yapısının dikim için uygun olmadığı bölümler için tohumlama yapıldı.

Toprağın üst kısmını temizleyen ekipler, ardından zemini işleyen orman ekipleri, fidanları dikime hazır hale getiriyor.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelenin yanında, zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarına aynı yıl içinde başladıklarını söyledi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarında 15 Temmuz'da çıkan orman yangınında zarar gören 255 hektarlık alanda arazi temizlik ve hazırlama, rehabilitasyon ile fidan dikim çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, "İlk fidanlarımızı ve tohum ekimimizi toprakla buluşturuyoruz. Bu sahada tohum ve dikim yöntemiyle yaklaşık 400 bin fidan filizlenecek." diye konuştu.

Fidan dikim döneminde İzmir ve Manisa'da çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Bu sene sahalarımızın yaklaşık yüzde 70'inin ağaçlandırma faaliyetlerini bitirmeyi planlıyoruz. 2026 yılı sonuna kadar da yanan alanların tamamını ağaçlandıracağız. Yapmış olduğumuz planlama neticesinde Manisa ve İzmir illerindeki zarar gören alanlarımıza tohum ekimi ve fidan dikimi yöntemiyle yaklaşık 16 milyon fidanı toprakta buluşturarak siyaha dönen yeşili tekrar 'yeşil vatan'ımıza kazandıracağız." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.