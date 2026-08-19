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Turgutlu'da yangın kontrol altında

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Turgutlu Osmancık Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 20 hektar makilik, zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 14 itfaiye aracı, 2 ön müdahale aracı ile belediyelere ait iş makineleri, Manisa il Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ile müdahale edildi. Alevler, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Makilik, zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alanın etkilendiği belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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