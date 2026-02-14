Haberler

Eşini uykusunda boğazını bıçakla kesip, öldürdü

Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Ercan Özer, eşi Emine Özer'i uykusunda boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koyduğunu itiraf etti.

KANLI BIÇAĞI YIKAYIP BULAŞIKLIĞA KOYMUŞ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi Emine Özer'i uykusunda boğazını keserek öldüren Ercan Özer'in polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşi Emine Özer ile sürekli tartıştıklarını anlatan Ercan Özer, eşinin kendisini evden göndermek istediğini, sabah namazından sonra kavga ettiklerini daha sonra da uykudayken boğazını keserek öldürdüğünü, kullandığı bıçağı da yıkayarak bulaşıklığa koyduğu söylediği öğrenildi. Ercan Özer, Emine Özer'i öldürdükten sonra da torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm gelin alın" dediği öne sürüldü.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
