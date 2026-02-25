Haberler

Yüksek gerilim hattına kapılan işçinin ölümünde 1 tutuklama

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaynak yaparken yüksek gerilim hattına kapılan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen'in ölümünün ardından işveren tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan İbrahim Taşdelen'in (20) hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan işveren İ.Ç. (58) tutuklandı, iş yeri sahibi İ.S. (51) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün 18.00'de Alaşehir-Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkisindeki yaş sebze meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Taşdelen binanın çatı katında kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaştı. Başı akıma kapıma kapılan Taşdelen, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İbrahim Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Taşdelen'in cenazesi, dün Alaşehir ilçesi Hacıaliler Camisi'nde ikindi vakti ardından kılınan namazın ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Taşdelen'in patronu İ.Ç. ile iş yeri sahibi İ.S., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. tutuklanırken, İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
