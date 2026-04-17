Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte Ramazan Küren'in cansız bedenine ulaşılırken, çocukları olay sonrası sinir krizi geçirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Ramazan Küren'i kurtarmak için kepçe ile yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapıldı. Kazının ardından Küren'in cansız bedenine ulaşıldı. Emekli olan Küren'in ek gelir için yevmiyeli olarak kanalizasyon kazısında çalıştığı bildirildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Küren'in sinir krizi geçiren 2 çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti. Ramazan Küren'in cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
