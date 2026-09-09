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Manisa'da kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ömer K. (54) idaresindeki 20 AHK 146 plakalı kamyon, Avşar Mahallesi Ahmet Sıtkı Efendi Sokak Kavşağı'ndan dönmek istediği sırada Alaaddin Üzülmez'in (17) kullandığı 45 AZA 117 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü Üzülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü Ömer K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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