Manisa'da kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolduğu ileri sürülen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisine dün kamp yapmak için gelen Halil Burak Şen'i (18) sabah uyandığında göremeyen arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Şen'i bulmak için Bağyolu Göleti ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmaları sırasında kayıp gence ait olduğu değerlendirilen ayakkabının gölet kenarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
