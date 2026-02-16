Haberler

Manisa'da Gölet Kenarında Kaybolan Genç Aranıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki Halil Burak Şen, gölet kenarında kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine arama çalışmaları karada ve suda başlatıldı. Çalışmalar, hava kararması nedeniyle ara verildi ve sabah tekrar devam edecek.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde gölet kenarında kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen için karada ve suda arama çalışması başlatıldı.

Olay, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkisinde meydana geldi. Halil Burak Şen, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte 45 HK 965 plakalı otomobil ile gölet kenarına gelerek vakit geçirdi. İki arkadaş geceyi bölgede geçirirken; Şen, iddiaya göre sabah saatlerinde arkadaşı tarafından araçta bulunamadı. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'ÇALIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK'

Şen'in gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesindeki dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin bir kısmı gölet çevresindeki sarp arazide tarama faaliyetlerini sürdürürken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarına devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi. Çalışmalar bugün sabah kaldığı yerden devam edecek. Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
