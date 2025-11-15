Haberler

Manisa'da ekip aracının tıra çarptığı kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
