Manisa'da ekip aracının tıra çarptığı kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.