Manisa'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralı

Manisa'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde H.B. ile A.Ö. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan H.B. hastaneye kaldırılırken, A.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir iş yerinde H.B. (41) ile arkadaşı A.Ö. (66) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, H.B'yi bıçakladı.

Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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