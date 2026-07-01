Şehzadeler'de balkondan düşen kişi öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, üçüncü kattaki balkondan dengesini kaybederek düşen Nafiz Özçil (47) ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın üçüncü katında yaşayan Nafiz Özçil (47), dengesini kaybetmesi sonucu evinin balkonundan birinci katın balkonuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özçil, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu