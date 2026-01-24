Haberler

3 aylık Şirin Alya, bakıcısının evinde ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bakıcı Gülsüm S.'nin evinde kalan 3 aylık Şirin Alya Y., sabah saatlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Altay Mahallesi Ünal Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Fatma Y., dün sabah bebeğini üst katta oturan bakıcısı Gülsüm S.'ye bırakarak işe gitti. İşten döndükten sonra bebeği bakıcıda kalan Fatma Y.'nin evinde uyuduğu belirtildi. Şirin Alya Y., dün akşam saatlerinde bakıcısı tarafından mama takviyesiyle beslendi. Bakıcısının gece saatlerinde yeniden mama vermek istediği sırada bebeğin kustuğu, bu sabah da hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

ANNE İLE BAKICI İFADE VERECEK

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne Fatma Y. ile bakıcı Gülsüm S., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

