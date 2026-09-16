Manisa'da Ahilik Haftası kutlandı

Manisa'da 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tarihi Bedesten Salonu'nda devam eden programda konuşan Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ahiliğin temel ilkelerinden birinin insanı merkeze alan, ahlaklı bir insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de ahiliğin "eline, beline, diline sahip olma" düsturuyla ahlakı, çalışkanlığı ve vatan sevgisini üstün değerler olarak benimseyen bir yaşam felsefesi olduğunu belirtti.

Geriter ise devletin hem ülke genelinde hem de yerel düzeyde esnaf ve sanatkarlara yönelik yapıcı ve olumlu çalışmalarının artırılarak sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şed kuşanma törenini konu alan tiyatro oyunu sergiledi, semazen gösterisi sunuldu.

Programın sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, yılın ahisi seçilen Mehmet Akgül'e plaket ve belgesini takdim etti.

Yılın ahisi seçilmekten mutluluk duyduğunu belirten Akgül, gençlere çok çalışmalarını tavsiye etti.

Törene AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

Kaynak: AA