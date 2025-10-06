Manisa'da Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan güvenli ve dirençli şehirler oluşturmanın yalnızca hedef belirlemekle değil, bu hedefleri koordineli ve nitelikli biçimde hayata geçirmekle mümkün olacağını söyledi.

Özkan, afet öncesi hazırlık çalışmalarının en az afet anındaki müdahale kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Müdahale planlarındaki başarıdan sonra görüldü ki bir afet vuku bulmadan önce de yapmamız gereken çok önemli işler vardır. Bunları bilimsel, sistematik ve analitik bir şekilde değerlendirip sürdürülebilir bir plana dönüştürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da afet riskini azaltmanın görünmeyen ama en hayati alanlardan biri olduğunu belirterek, il afet risk azaltma planlarının afet risklerinin azaltılmasında anayasa niteliğinde belgeler olduğunu vurguladı.

Tüm illerde yürütülen çalışmaların dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve 2027-2032 dönemine yönelik yeni planlama sürecine geçileceğini ifade eden Tatar, Manisa'nın afet tehlikeleri açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğunu kaydetti.

Tatar, kent merkezinden geçen aktif fay hattına değinerek, şöyle konuştu:

"Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var. Fayın üzerinde çok sayıda bina bulunuyor. Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık 1500-2 bin civarında bina mevcut. Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, depremin dalga etkisinden bağımsız olarak ayrıca bir tehlike yaratıyor. Bu nedenle bu gerçekleri bilmek ve buna göre önlem almak zorundayız."

Risk azaltma çalışmalarında hiçbir şeyin "mış gibi" yapılmaması gerektiğinin altını çizen Tatar, "Afet risklerini azaltmak hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu ise kentsel dönüşümün risk azaltmadaki önemini anlatarak, "Deprem, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm kurumların işbirliği içinde çözmesi gereken bir konudur. Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.

Yapı güvenliği açısından en riskli dönemin 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalar olduğunu belirten Dutlulu, "2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Manisa'da İRAP kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar, koordinasyon gerektiren konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.