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Manisa'da 7 Bin 500 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi. İki ilçede yapılan baskında 14 adreste sahte içki üretimi yapılan imalathane ve depolar tespit edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.