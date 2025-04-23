Manisa'da 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

MANİSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma ve kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen tören ilk olarak Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve öğrencilerin Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Tören daha sonra Manisa Valiliği ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle devam etti. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, kurum ve şube müdürleri katıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, zeybek gösterileri ve hazırlanan çeşitli oyunlar sergiledi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,