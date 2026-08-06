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Kula'da 13 Yaşındaki Çocuk Silahla Ölü Bulundu

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Manisa'nın Kula ilçesinde 13 yaşındaki çocuk evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde 13 yaşındaki çocuk evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bebekli Mahallesi'nde bir evden silah sesi geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, F.E.B'nin (13) başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, olay sırasında evde tek başına olduğu belirtilen çocuğun, babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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