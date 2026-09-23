Haberler

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya Eğitim-İş İzmir istifa çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya Eğitim-İş İzmir istifa çağrısı yaptı
Güncelleme:
+68 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-İş İzmir, Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki göstererek sorumluları istifaya çağırdı; çocukların güvenliğinden sorumlu kurumların önlem almadığını savundu. Konak YKM önünde toplanan üyeler, siyah giyinme ve üç gün kokart takma eylemi başlattı.

(İZMİR) - Eğitim-İş İzmir, Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki göstererek, çocukların güvenliğinden sorumlu kurumların gerekli önlemleri almadığını savundu ve sorumluları istifaya çağırdı.

Eğitim-İş üyeleri, okullarda artan şiddete ve Manisa'da 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya karşı Konak YKM önünde bir araya geldi. "Çocuklarımızı koruyamayan düzenin sorumluları istifa" çağrısıyla düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

"RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN OKULDA GÜVENLİK TEDBİRİ ALINMADI"

Saldırının yaşandığı okulun güvenlik açısından "1. derece riskli okul" kategorisinde bulunduğunu söyleyen Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, "Bir okulun çocuklarımız açısından riskli alan olarak sınıflandırılması başlı başına bir sorunken, 1. derece riskli olarak tespit edilen bir okulda gerekli güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız. Okulun girişinde dahi güvenlik sağlanamamış olması İçişleri Bakanlığı'nın ciddi bir zafiyetidir. Yaz tatili boyunca eksikliklerin tespit edilip önlem alınması gerekiyordu" diye konuştu.

"AÇIKLAMADAN 15 SAAT SONRA SALDIRI YAŞANDI"

Yaz tatili boyunca gerekli önlemlerin alınmadığını belirten Şen, 7 bakanlığın imzaladığı okul güvenliği protokolünü eleştirerek şunları söyledi:

"Okullar açıldıktan bir hafta sonra 7 bakanlık kameraların karşısına geçip güvenlik değerlendirmelerinin yapıldığını, risklerin tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını açıklayarak bir protokol imzaladı. Bu açıklamaların üzerinden henüz 15 saat geçmişken 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı bir saldırının yaşanması tam bir ciddiyetsizliktir. Saldırıyı gerçekleştiren çocuk, açık liseye geçip örgün eğitimden kopmuş, yeniden kayıt yaptırmış ancak günlerdir okula gelmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar okuldan ve sistemden koparken neredeydiniz?"

"EĞİTİMDE ŞİDDET POLİSİYLE TEDBİRLERLE ÖNLENEMEZ"

Sorunun yalnızca polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini vurgulayan Şen, taleplerini şu sözlerle sıraladı:

"Okul güvenliğini yalnızca kapıya güvenlik görevlisi koyarak sağlayamazsınız. Yeterli sayıda PDR uzmanı, çocuk psikoloğu ve sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmeli; ikili eğitime son verilerek kalabalık sınıflar azaltılmalıdır. Çocuklarımızın ne şiddetin mağduru ne de faili olmasını istemiyoruz. Çocuklarımız yaşamını kaybettikten sonra müdahale eden değil; riski önceden gören, kapısını çalan ve koruyan bir kamu düzeni istiyoruz."

Eğitim-İş, yaşanan olaylara tepki göstermek ve talepleri gündemde tutmak amacıyla okullarda siyah giyinme ve üç gün boyunca kokart takma eylemi başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt

Bakan Gürlek'ten fon mağduru vatandaşları rahatlatan sözler

Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!

Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama geldi

Adalar Belediyesi'nin el değiştirmesi sonrası zehir zemberek sözler
7 kişinin öldüğü Dilovası yangını davasında arbede! Aileler 'Neredeyse ölenler suçlanıyor' diyerek isyan etti

Dilovası yangını davasında arbede! Aileleri çileden çıkaran söz
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu