Manisa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri

Manisa'nın Demirci, Kula ve Alaşehir ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi. Etkinliklere kaymakamlar, belediye başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katılarak doğaya katkı sağladı.

Manisa'nın Demirci, Kula ve Alaşehir ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Demirci'de Yeşildere mevkisinde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 30 dönümlük arazide 2 bin fıstık çamı ve mavi servi fidanı toprakla buluştu.

Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara da etkinliğe katılarak öğrenciler ve gençlerle birlikte fidan dikti.

Kula

Kula'da Esenyazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Gülmez, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerden Taner Artun ve Sümeyye Çankal da doğaya katkı sağlamak için etkinliğe katıldıklarını, "yeşil vatan" için fidan dikmenin önemine vurgu yaptılar.

Alaşehir

Alaşehir'de de 3 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Tepeköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, geleceğe nefes olmak amacıyla fidan dikerek doğaya katkı sundu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
