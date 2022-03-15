Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Tamamlandı

MANİSA (Bültenler) - Toplu ulaşım esnafına destek, Akhisar'da yapılacak kavşağa merhum Hüseyin Eryüksel'in adının verilmesi ile imar komisyon raporlarının oylandığı toplantıda, Başkan Ergün, alınan kararların hayırlar getirmesini diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturumu öncesi meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, "İlk toplantımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi önemli bir günde gerçekleştirmiştik. İkinci oturumumuz da yine anlamlı bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramı'na denk geldi. Bu vesileyle toplantımızın öncesinde değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Yunusemre Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Çerçi başta olmak üzere; meclisimizde eczacı, diş hekimi, sağlık memuru ve veteriner hekim arkadaşlarımız da var. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Gördesli Makbule'yi Andı

Konuşmasında Milli Mücadele Kahramanı Şehit Makbule Hanım'ı da anan Başkan Ergün, "17 Mart, Manisa'mızın milli mücadele dönemindeki yiğit isimlerinden Gördesli Makbule hanımın şehadetinin 100'üncü yıl dönümü. İşgal altındaki şehrimizde düşmana karşı kahramanca çarpışan, onlara ağır kayıplar yaşatan ve 21 yaşında şehadet şerbetini içen kahramanımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

Zilan Ertem'i Tebrik Etti

Manisa Büyükşehir Belediye spor'un milli sporcusu Zilan Ertem'i de tebrik eden Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediye spor bünyesinde çocuklarımıza ve gençlerimize 15 branşta spor yapma imkanı sağlıyoruz. Judo branşımızda milli takım sporcumuz olan Zilan Ertem, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanarak, bizleri gururlandırdı. Kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Maddeler Oylandı

Toplu ulaşım esnafına destek, Akhisar'da yapılacak kavşağa merhum Hüseyin Eryüksel'in adının verilmesi ile imar komisyon raporlarının oylandığı toplantıda, Başkan Ergün, alınan kararların hayırlar getirmesini diledi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 12 Nisan Salı günü toplanmak üzere, birleşime son verildi.

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