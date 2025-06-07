Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e evinde elektrik çarptı. Ağır yaralanan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAŞKAN FERDİ ZEYREK'İ ELEKTRİK ÇARPTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Ailesi tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Zeyrek'e kalp masajı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptıManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek

DURUMU AĞIR

Zeyrek daha sonra ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı

HAVUZDAKİ ARIZAYI KONTROL ETMEK İSTERKEN AKIMA KAPILDI

Olayla ilgili ilk bilgiler de gelmeye başladı. Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Kaynak: İHA-AA

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Allah şifa versin. Ailesine ve sevdiklerine bağışlasın inşallah

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Uzun:

Rabbim şifa versin inşallah Allah onu önce ailesine sonra Manisa halkına bağışlasın inşallah yıllar sonra adam gibi bi adam gelmişti Manisa'nın başına

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıercan er:

Rabbim ailesine ve sevdiklerine bağışlasın acil şifalar diliyorum

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Kendisine acil sifalar diliyorum.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHercai:

Geçmiş olsun sayın Başkanıma, inşallah kötü bir durum yaşanmaz:(((

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.