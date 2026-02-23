Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından "bilişim suçları" farkındalık çalışması

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik bilgilendirdi.

Başsavcılık, gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle mağduriyet yaşamaları ya da söz konusu bu suç sürecine dahil edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenledi. Banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının doğurabileceği cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen çalışmaya; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi.

Bu kapsamda, üniversite yerleşkeleri ile ortaöğretim kurumlarının konferans salonlarında bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan görsel içerikli afişler ilgili kurumların binalarına asıldı ve seminerler sonunda öğrencilere el broşürleri dağıtıldı, öğrenci yurt müdürleri ve spor antrenörlerine yönelik de eğitim seminerleri planlandı.

Şehrin kalabalık noktalarındaki billboardlarda ve dijital mecralarda bilgilendirici içerikler yayımlanmaya başlandı.