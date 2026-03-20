6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, yabancı uyruklu aynı aileden sera işçisi 7 aylık hamile anne ve 5'i çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin olayla ilgili 3 kişinın gözaltına alındığını açıklarken yangının çıkış nedeni de belli oldu.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın gece saat 02.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler 310 sokak üzerinde bulunan sera işçisi bir ailenin kaldığı prefabrik yapıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seraların bulunduğu alanda ikamet olarak kullanılan prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve ağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yakın çevrede bulunan ikametlerde bulunan vatandaşlar yangına kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Ancak kısa sürede prefabrik yapıyı saran alevler nedeniyle vatandaşların müdahalesi yetersiz kaldı.

5 ÇOCUK VE ANNELERİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın anında içerde bulunan yabancı uyruklu aileden 4 kişi vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartılırken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri alevlerin hemen bitişiğinde bulunan diğer yapılara sıçramaması için büyük çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın sabah erken saatlerde tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından facia gün yüzüne çıktı. Yangın anında ikamet ikamette bulunan aynı aileden 5'i çocuk 6 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Leyle Elali (26), Muna Ahmed (9), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5), Fatma Ahmed (8), Mahmut Ahmed (4) hayatlarını kaybetti. Dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmut Ahmed (53) Ahmet Ahmed (4) ile işletme sahibi olan Rahman Genç ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VALİ ŞAHİN: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri yangının çıktığı prefabrik yapıla yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma yaptı. Olayın ardından yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu gece maalesef çok felaket bir hadise yaşadık. Bayram sabahına Antalyalılar acı bir haberle uyandı. Sera işçilerinin kaldığı konteynerlerde gece 02.00 sıralarında sebebini henüz tespit edemediğimiz bir yangın çıkıyor. 3 konteyner alev alıyor ve burada bir anne ile en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında 5 çocuğu olmak üzere 6 kişi hayatını kaybediyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralı var, yaralılardan birisinin durumu hayati tehlikesi bulunacak şekilde takip ediliyor. Diğerlerinin durumu iyi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Yaralıların 3 ayrı hastanede tedavileri devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunan 1 kişi entübe, diğerlerinin durumları iyi. Yangının sebebini araştırıyoruz ama, bir soba ve mangal var. Her halde söndürmeden yattılar öyle anlaşılıyor. Ama şu an için net olarak bu sebepten oldu diyemeyiz. Detaylı araştırmayı itfaiye ekiplerimiz yapıyor. Cumhuriyet Savcılığımız adli soruşturmayı başlattı. Süreç devam ediyor Teknik incelemeden sonra netleşecektir" dedi.

"MANGAL YAKMIŞ, ATEŞİ SÖNDÜRMEMİŞLER"

5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşandığı Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Kaplan, "Gece saatlerinde bir yangın çıkıyor. Suriyeli vatandaşların kaldığı konteynerdi. Maalesef 5 çocuk ve annesi vefat etti. Annesi hamileydi. Çocukların babası da yaralandı, yoğun bakımda. Tarım işçileriydi. Akşamdan mangal yakmış, ateşi söndürmemişler. Biz bu kadar duyduk. 5-6 muhtar olarak daha önce buraya bir istasyon kurulması için talepte bulunduk ama olumlu bir dönüş olmadı. Bölge olarak bir itfaiye aracı istedik. Çünkü itfaiye, uzak olduğu için geç geliyor. Bir boş merkez de var. Hayırseverlerimiz bağışta da bulunabilir. Acilen bir istasyon istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı