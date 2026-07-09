Yunan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı

Ankara'da düzenlenen 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in sergilediği tuhaf hareketler damga vurdu. Kameralara yansıyan yeni görüntülerde, Miçotakis'in yanındaki liderleri bariz bir şekilde kokladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

MERZ VE MAGYAR'I KOKLADI

Aile fotoğrafı çekimi öncesinde liderlerin sahneye çıktığı esnada yaşanan olayda, Miçotakis'in hemen yanındaki Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Macaristan Başbakanı Péter Magyar'a doğru eğildiği görüldü. Liderlerin kokusunu içine çeker gibi tuhaf bir refleks sergileyen Yunanistan Başbakanı'nın bu hareketleri, yanındaki diğer delegelerin ve kameraların gözünden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, liderin bu hareketlerine anlam vermekte zorlanırken, "koklama" görüntüleri zirvenin en sıra dışı anı olarak kayıtlara geçti.

ZİRVE BOYUNCA TUHAF HAREKETLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirve boyunca sergilediği diğer sıra dışı tavırlarıyla da sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. Zirvenin ikinci gününde toplantı alanına doğru ilerleyen Miçotakis'in omuzlarını dikleştirip kasılarak yürüdüğü anlar, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan "Sahte Kabadayı" filmindeki ikonik yürüyüş sahnesine benzetilerek alay konusu olmuştu.

Öte yandan Yunan lider, zirvenin ilk gününde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandığı esnada çalınan tarihi mehter marşı "Ceddin Deden Neslin Baban" melodilerini duyduğunda verdiği tedirgin reaksiyon ve yüz ifadesiyle de uzun süre konuşulmuştu.