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Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu

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Adana'da Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'na gidip mangal yakan bir ailenin, park halindeki aracından 400 bin liralık altın çalındı. Kayınvalidesi ve baldızının altınları çalınan Salih Karabudak, "Rezil olduk, yemek burnumuzdan geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Adana'ya kızlarının yanına gelen anne ve kızın, içerisinde 400 bin liralık altın bulunan çantası mangal yaptıkları sırada çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen Cumartesi akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Ömer Köse (65), eşi Ayşe ve kızları Birgül ile birlikte Adana'da yaşayan kızları Nurgül Karabudak'ın yanına geldi.

Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu

MANGAL KEYFİ PAHALIYA MAL OLDU

Cumartesi günü akşam saatlerinde ise Köse ailesi, damatları Salih Karabudak ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'na gidip mangal yaktı. İddiaya göre, aile yemeklerini yediği sırada otomobilleriyle ailenin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ayşe ve Birgül Köse'nin 'İstanbul'da evde çalınır' diyerek yanlarına aldıkları içerisinde 400 bin lira değerinde altın bulunan çantasını çaldı. Bir süre sonra çantaları araçta göremeyen aile durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araçtan parmak izi alırken çevrede inceleme yaptı ancak adada güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi.

TELEFONU ARADILAR, "ÇANTAYI BULDUK" DİYE SEVİNDİLER

Bu sırada Salih Karabudak kayınvalidesinin cep telefonunu aradı ve bir kişi telefonu açıp, "Ben bu çantayı Çatalan Köprüsü'nde buldum. Buradan gelin alın, ben polisle uğraşamam." dedi. Köprüye giden aile burada da çantayı bulamadı.

Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu

"MAĞDUR OLDUK"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Salih Karabudak, mangal keyfinin pahalıya patladığını anlatarak, "Buraya mangal yapmaya geldik. Çok kalabalıktık, hemen arabanın yanında yemek yiyorduk. Sonradan yanımıza bir araç geldi ama çok fazla durmadı gitti. Akşam ise biz çantaların olmadığını fark ettik. Çantada yüklü miktarda ziynet eşyaları ve cep telefonları vardı. Hepsi gitti. Polis geldi, parmak izi aldılar ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir görgü tanığı, kamera olmadığı için onlar da yardımcı olamıyorlar. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuklarımızla, ailemizle buraya geliyoruz fakat hiçbir şekilde burada kamera yok. Mağdur olduk." ifadelerini kullandı.

"BURNUMUZDAN GELDİ"

Mangala geldikleri sırada altınların çantada olduğundan haberdar olmadığını belirten Karabudak, "Altınlar kayınvalidem ve baldızıma aitti. Yanlarında getirdiklerinden haberim yoktu bilsem evde bıraktırırdım. İlk defa böyle bir olay yaşadım burada. Emniyet güçlerinden bir an önce buraya bir çare bulmalarını istiyoruz. Bir yemek yiyecektik, burnumuzdan geldi. Çocuklar perişan oldu, gelen misafirlere rezil olduk." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adnan Menderes 3-sayfa Adana Adana Hırsızlık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

himmet yüksel:

ben daha bırak 400 bini 20 binlik altını göremedim. yani 400 binlik altınları arabada bırakıp da mangal yapmak biraz düşündürücü. biz arabanın içinde içinde 100 tl olan cüzdanı unuttuk mu elli kere geri dönüyoruz yada arabayı dibimize bırakıyoruz. 400 bin altının varsa bankaya yatır öyle git tatiline. Çok geçmiş olsun

46
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uCube :

Bilen birisi yapmıştır. ;))

17
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Anty-Partizan:

Mercedesi Varr..Baakkkk

6
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ARSLANOĞLU Hakan:

Araç sahibi Adana da ki hırsızları düşünüp İstanbul' dan altın getirmiş. Hiç araba içinde hırsızın göreceği şekilde çanta bırakılır mı? Bırakmak zorunda kalanda bagaj içinde muhafaza etmesi gerekir.

12
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Bahaddin Yolcu:

Güzel tezgah

9
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Salim:

KULAGINA KÜPE OLSUN BU OLAY KARDEŞİM ŞIMDİ ARABANI 2 MİLYONA VERİP BALDIZININ MAĞDURİYETİNİ GİDER BENCE...

3
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