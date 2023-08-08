Edirne'nin Keşan ilçesinde ağaçlık alanda mangal yapmak isteyen kişi ya da kişilerin sebep olduğu yangında, ağaçlık alanlar yanarken bir işyerine ait çim biçme makineleri de kullanılamaz hale geldi.

Mangal ateşi yangına sebep oldu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde ağaçlık alanda mangal yapmak isteyen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sebep olduğu yangında, ağaçlık alanlar, firez yanarken, bir işyerine ait çim biçme makineleri de kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi İstasyon Mahallesi'nin İpsala-Keşan yolu ile arasında kalan ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenler, durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Keşan- İpsala yolunun karşısına geçen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bazı vatandaşlar, bir kır düğün salonunda bulunan 2 çim biçme makinesi ile bazı malzemelerin kullanılamaz hale geldiği yangının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin mangal yapmak için yaktıkları ateşten çıktığını iddia etti. Yangının başladığı yerde mangalda bırakılan tavuk etleri bulundu.