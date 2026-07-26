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Manavgat'taki trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Manavgat'taki trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti
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(ANTALYA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

(ANTALYA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, otomobilde bulunan 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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