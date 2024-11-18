Manavgat'taki Orman Yangını Sonrası Doğa Yeniden Canlanıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanlarda yeniden sonbahar renkleri hakim oldu.

İlçede 28 Temmuz 2021'de başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılan ve günlerce süren yangın felaketinin izleri her geçen mevsim biraz daha siliniyor.

Yangının ardından, doğayı yeniden canlandırmak için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 milyon 170 bin fidan dikildi ve 153 bin ton tohum toprakla buluşturuldu. 30 bin hektar alanda doğal gençleştirme, 14 bin hektarda ise suni gençleştirme çalışmaları yürütüldü. Toprakla buluşturulan fidanlar arasında 255 bin harnup, 220 bin servi, 110 bin zakkum ve 65 bin farklı yapraklı ağaç türü yer aldı.

Çalışmalar sonucunda Belenobası Mahallesi ve çevresindeki yangında küle dönen alanlarda güz renkleri yeniden hakim olmaya başladı. Yeşeren ve sonbahar renklerinin göze çarptığı alanlar dronla görüntülendi.