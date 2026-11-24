Manavgat'ta zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Seydiler Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasının yaprak depolama alanında çıkan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken yaprak depolama alanı zarar gördü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytinyağı fabrikasının yaprak depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Seydiler Mahallesi'ndeki fabrikada bulunan yaprak depolama alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manavgat Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaprak depolama alanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA