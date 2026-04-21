Manavgat'ta Kaybolan Zabıta Personeli İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 8 gün önce kaybolan zabıta personeli Ali Savaş için karada ve Manavgat Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor. Kayıp zabıtanın cep telefonunun son sinyali ırmak yakınından geldi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 8 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan zabıta personeli Ali Savaş (42) için karadaki faaliyetlerin yanı sıra Manavgat Irmağı'nda da arama çalışmaları yapıldı.

Manavgat Belediyesi'nin zabıta personeli Ali Savaş, 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Ali Savaş için arama çalışması başlatıldı. Cep telefonunun en son Manavgat Irmağı'nın Salkımevler Mahallesi yakınında sinyal vermesi üzerine, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri karada, deniz polisi de ırmakta arama yaptı. Dron destekli aramalardan sonuç elde edilemedi. Aramalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
