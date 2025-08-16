Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kök kenevir, 45 gram esrar ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Ev sahibi E.S. gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Manavgat ilçesinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen bir adrese yapılan baskında, 11 kök kenevir, 45 gram esrar ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirilirken ev sahibi E.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
