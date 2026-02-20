Hafif ticari aracın çarptığı midibüs devrildi, 7 kişi yaralandı; kaza kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı midibüs devrildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kızılağaç Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Süleyman Acar yönetimindeki 07 BTC 619 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden Sadık Yılmaz idaresindeki 07 LMC 84 plakalı midibüse arkadan çarptı. Ardından midibüs, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile Durmuş Ali Yeşilçimen ve midibüsteki yolculardan Ceren Demirli, Merve Değirmenci, Nesrin Göktaş, İrem Çakır ile Ercan Uysal yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Süleyman Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari aracın arkadan çarpması, midibüsün bariyerlere çıkıp devrildiği anlar ile kazayı gören kişinin tepkisi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı