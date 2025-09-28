Haberler

Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. 21 yaşındaki sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama çarptıktan sonra başka bir araçla çarpışarak kaza yaptı.

Ercan Karaca (21) idaresindeki 07 BNM 022 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan'a (57) çarptı. Karşı şeride geçen araç, Harun B. yönetimindeki 06 AEN 597 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Okan Çağan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan iki sürücü ile Harun B'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet S. hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ercan Karaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
