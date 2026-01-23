Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak etkili oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı.

İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.

Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.