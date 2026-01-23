Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Şelale Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katı su altında kalırken, belediye ekipleri bölgedeki su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı.

İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.

Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
