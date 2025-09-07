Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar alan zarar gördü, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Sarp ve kayalık bölgede ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel