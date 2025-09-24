Haberler

Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Manavgat'a bağlı Gültepe Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
