Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Manavgat'a bağlı Gültepe Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.