Manavgat'ta Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Manavgat Kaymakamı ve Belediye Başkanı olay yerinde söndürme çalışmasını takip etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Sorgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, olay yerine gelerek ekiplerin söndürme çalışmasını yerinde takip etti.
Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü.