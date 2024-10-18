Manavgat'ta Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Sorgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, olay yerine gelerek ekiplerin söndürme çalışmasını yerinde takip etti.

Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü.