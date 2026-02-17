Haberler

Manavgat ve Oymapınar Barajlarından Su Bırakılmaya Başlandı

Güncelleme:
Manavgat ve Oymapınar barajlarında doluluk seviyelerinin artması nedeniyle kontrolü su bırakılmaya başlandı. Vatandaşlar olası taşkın riskine karşı uyarıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yağışın etkisiyle doluluk seviyesi artan Manavgat ve Oymapınar barajlardan su bırakılmaya başlandı. Özellikle Manavgat Irmağı kıyısında bulunan vatandaşlar olası taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Manavgat'ta son günlerde etkili olan yağışlar sonrası barajlarda doluluk seviyesi önemli bir noktaya ulaştı. Özellikle İbradı ve Akseki havzasında toplanan suyun da etkisiyle su seviyeleri artan Oymapınar ve Manavgat barajlarından kontrollü olarak su bırakılması kararlaştırıldı. Manavgat Irmağı üzerinde kurulu barajlardan bugün itibarıyla su bırakılmasına başlandı. Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri'nden gelen bilgilendirme doğrultusunda; İbradı, Akseki havzasından barajlarımıza toplanan su miktarının artması sonucu 17 Şubat 2026 Salı günü öğleden sonra, baraj kapaklarından kontrollü şekilde ilave su bırakılacaktır. Bu kapsamda Manavgat Irmağı kenarında bulunan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından tedbirli olmaları, ırmak kenarına araç park edilmemesi ve kıyı şeridinden uzak durulması, olası taşkın riskine karşı gerekli önlemlerin alınması önemle rica olunur" denildi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
